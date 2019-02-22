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13:24

Режиссер сериала "Троцкий" отверг обвинения The Washington Post

культура

13:24

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Фото: Кадр из сериала "Троцкий"

Российский сериал "Троцкий" представляет собой историю судьбы конкретного человека, а не идеологии. Таким образом режиссер Александр Котт прокомментировал публикацию издания The Washington Post, которое назвало его работу пропагандой.

"Сложно обсуждать текст, во-первых, не аналитический, а во-вторых, просто неправду. Зачем оправдываться и говорить, что мы имели в виду другое? Все равно они скажут то, что хотят сказать", – заявил Котт в комментарии Агентству "Москва". Режиссер также отметил, что "Троцкого" даже в России приняли неоднозначно: одни восприняли сериал как воспевание революции, другие – как ее порицание.

Котт также подверг критике высказывание американского обозревателя о "языке Кремля". "Когда обозреватель издания пишет про "язык Кремля", появляется вопрос: он длинный, красный, из красных кирпичей? Что это такое – "язык Кремля"? Это безумие", – резюмировал режиссер.

Ранее обозреватель The Washington Post Люк Джонсон написал, что "Троцкий" безошибочно совпадает с кремлевским мировоззрением. По его словам, в сериале можно увидеть "современную Россию с мировой антиреволюционной идеологией".

Мировая премьера сериала прошла в октябре 2017 года в Каннах, позднее его показали на одном из российских федеральных каналов. В декабре прошлого года стало известно, что права на показ приобрел крупнейший американский онлайн-кинотеатр Netflix.

В сериале отражены ключевые события жизни Льва Троцкого: тюрьма, ссылка, побег, эмиграция, знакомство с Владимиром Лениным, революция 1905 года, съезд в 1906 году, Октябрьский переворот 1917 года, гражданская война и другие. Главные роли в сериале исполнили Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Виктория Полторак.

культура

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