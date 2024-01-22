Власти РФ поддержали идею урегулировать "бесхозную" музыку

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Российское правительство поддержало законопроект о регулировании использования авторских произведений, если их правообладатели неизвестны. Об этом пишет РБК, ссылаясь на соответствующий отзыв кабмина.

Комиссия поддержала поправки в ГК РФ, по которым начинается регулирование "сиротских" или "бесхозных" музыки, фотографий или книг. Предполагается, что к ним могут отнести такие произведения, авторы которых не выходят на связь либо неизвестны.

Сейчас эта сфера никак не регулируется. Авторы законодательной инициативы предложили создавать номинальный счет, из которого будет выплачиваться гонорар за использование таких произведений, если автор найдется. Комиссия правительства РФ также предложила доработать закон ко второму чтению в Госдуме.

В частности, эксперты комиссии предложили уточнить случай, если имя владельца известно, но он не выходит на связь. Нынешняя версия документа приравнивает такой контент к "бесхозному", если автор игнорирует обращения.



Также комиссия призвала доработать порядок создания и функционирования специального счета, куда будут зачислять средства. В частности, было предложено открывать их только в российских кредитных организациях.

Однако представители отрасли выразили свое опасение формулировками законопроекта, пишет издание. В частности, если в инициативу включат и кино, то "сиротскими" могут признать кинофильмы западных студий, которые ушли с российского рынка.

Поэтому последние призвали не только в достаточной мере проработать порядок поиска и уведомления авторов, но и предусмотреть открытие счетов в банках с государственным участием, чтобы защитить интересы и РФ, и правообладателей, чтобы исключить риск банкротства.



Кроме того, уверены эксперты, из понятия сиротских необходимо исключить произведения, созданные анонимно, под псевдонимами или никнеймами.



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