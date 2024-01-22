Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Канагина

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Заслуженная артистка РСФСР, наездница и воздушная гимнастка Людмила Канагина скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

В некрологе указано, что смерть наступила 20 января. Причины не сообщаются.

Канагина родилась 30 марта 1937 года. Она исполняла роли в конно-балетной пантомиме "Бахчисарайская легенда".

Среди трюков артистки – стремительные взлеты с галопирующей лошади на трапецию и обратно на лошадь, завороты на одной руке в воздухе, сложнейшие обрывы.