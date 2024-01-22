Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Мастер и Маргарита"

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "Марс Медиа Энтертейнмент"

23 января в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщается с создателями фильма.

Роли в ленте исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.

В прокат картина выйдет 25 января.

Смотрите прямую трансляцию 23 января в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.