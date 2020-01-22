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Культура

22 января, 16:45

Умер комик из группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

культура утраты

Фото: ТАСС/Sean Dempsey/PA Wire/PA Images

Британский комик из группы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер в Лондоне в возрасте 77 лет после многолетней борьбы с деменцией. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он умер после долгой, отчаянно храброй и всегда добродушной борьбы с редкой формой деменции", – сообщили в семье Джонса.

Терри Джонс с 1969 по 1974 год участвовал в шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Он также снимался в фильмах "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Жизнь Брайана" и "Смысл жизни по Монти Пайтону". В последний раз комедийная группа собиралась на сцене в 2014 году.

"Монти Пайтон" – британская комик-группа, которая существовала с 1969 по 2014 год. В нее входили Джонс, Терри Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин.

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