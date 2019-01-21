Умер знаменитый актер Франсуа Перро

На 95-м году жизни скончался французский актер Франсуа Перро, сообщает газета Le Figaro. Он ушел из жизни 20 января в пригороде Парижа Ливри-Гаргане

Франсуа Перро родился в Париже в 1924 году. Первым его фильмом стала криминальная драма "Гулящие женщины" 1954 года. Он снялся в более чем 150 фильмах и сериалах, среди которых киноленты "Любовники Монпарнаса", "Невинные с грязными руками", "Труп моего врага" и "Безупречная репутация".

Его последней актерской работой стал фильм "Набережная Орсе" 2013 года. Перро работал с такими актерами, как Катрин Денев, Жан-Поль Бельмондо, Жан-Луи Трентиньян, Жерар Депардье.