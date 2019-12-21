Шедевры мирового кино представят на большом экране в столичном "Октябре"

Фото: A-One Films
В московском кинотеатре "Октябрь" покажут на большом экране шедевры мирового кино. Об этом сообщает "Интерфакс".
Показы будут организованы в рамках проекта Каро.Арт.
"Цель программы "Шедевры мирового кинематографа" – сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра", – говорится в сообщении.
Так, зрители смогут увидеть картину Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный", историческое полотно "Ватерлоо" Сергея Бондарчука. Кроме того, в "Октябре" покажут советско-японский фильм Дерсу Узала" Акиры Куросавы, который имеет "Оскар". Конечно, не обойдется и без новогодних лент. В частности, будет показана комедия Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко в главной роли "Карнавальная ночь".
В рамках проекта также будут показаны и редкие отечественные картины, такие как военная драма "Восхождение" в режиссуре Ларисы Шепитько и "Город Зеро" Карена Шахназарова.
Кроме отечественных фильмов покажут и зарубежную классику. Так, на экраны выйдет драма упадка "Семейный портрет в интерьере" итальянского режиссера Лукино Висконти, криминальная история любви "Бассейн" Жака Дере с Аленом Делоном в главной роли и другие.
Не обойдут стороной и современное авторское кино. В программе показов заявлены "Меланхолия" Ларса фон Триера, "Сломанные цветы" Джима Джармуша, "Мои черничные ночи" Вонга-КарВая, "Полночь в Париже" Вуди Аллена и ряд других картин.
Ранее Карен Шахназаров предложил ввести в школы курс отечественного кино. По его словам, "Мосфильм" готов сотрудничать с министерством просвещения России для показа фильмов в школах.
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