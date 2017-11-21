Московский кинотеатр "Слава" продан на торгах за 32,3 млн рублей

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Культурно-досуговый центр откроют на базе кинотеатра "Слава" в Перово. Восстановлением здания займется компания ООО "Камелия", ставшая инвестором через аукцион.

Пятиэтажное здание кинотеатра располагается на шоссе Энтузиастов, дом № 58. Общая площадь кинотеатра – 3,1 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка составляет более 4 тысяч квадратных метров.

После реставрации в здании кинотеатра могут открыть торгово-развлекательный центр районного значения или торговый центр с детским клубом, отметили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Итоговая стоимость лота составила 32,3 миллиона рублей.