В Москве откроется выставка звездного фотографа Шейлы Мецнер

Шейла Мецнер. "Джоко. Страсть". 1985

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективу американского фотографа Шейлы Мецнер, работы которой впервые будут представлены в России. За свою 50-летнюю карьеру Шейла собрала внушительное портфолио – от портретов знаменитостей, среди которых Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон и Ким Бейсингер, и фотографий для модных глянцевых журналов, таких как Vogue, Tatler и Vanity Fair, до натюрмортов и пейзажей.

Несмотря на такое разнообразие жанров, работы Мецнер объединены легко узнаваемым авторским стилем. Шейла находит вдохновение в самой жизни: окружающих ее людях и предметах, своей семье, мимолетных впечатлениях и ощущениях. Шейла создает глубоко личные, чувственные, изящные и завораживающие образы. В позах моделей, насыщенных глубоких тонах и мягком фокусе угадывается влияние фотографии XIX – начала XX века, пикториализма, работ Эдварда Стайхена, Альфреда Стиглица, Ман Рэя и живописи Караваджо и Рембрандта.

Фотографии Шейлы Мецнер – это истории, будь то пейзажи Нью-Йорка – визуальная поэма любимому городу, рекламная фотография, которая органично существует вне рекламного контекста, портреты, в которых просвечивают чувства фотографируемого и восхищение человека с фотоаппаратом человеком перед камерой, или натюрморты, наполненные трогательно сохраненными предметами окружающего мира – вазами, цветами, таящими в себе воспоминания и следы прошлого. Они как хрупкий сосуд, наполненный магическим эликсиром из смеси чувств, личных историй и переживаний, пристального всматривания, изучения мира и любви к людям, предметам, местам и каждому моменту жизни.

Шейла Мецнер. "Поцелуй. Fendi". 1986

"Фотография по сути своей – это своего рода магия... Изображение, пойманное в мои сети, мою темную коробку, живо. Оно вечно, оно бессмертно", – пишет Шейла. После окончания Высшей школы искусства и дизайна и факультета визуальных коммуникаций института Пратта (Нью-Йорк), Шейла в течение многих лет работала в рекламной сфере. В 1960-е она стала первой женщиной – арт-директором рекламного агентства Doyle Dane Bernbach, благодаря чему ей удалось посотрудничать со многими известными фотографами, среди которых были Ричард Аведон, Мелвин Соколски, Боб Ричардсон и Диана Арбус.

Вдохновляясь работами английского фотографа XIX века Джулии Маргарет Камерон, которая создавала живописные портреты своей семьи, Шейла начала фотографировать своего мужа, художника Джеффри Мецнера, и их восьмерых детей. Первым шагом в ее фотографической карьере стало участие в 1978 году в выставке Mirrors and Windows: American Photography Since 1960 в Музее современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке, где ее черно-белый портрет дочери Evyan был представлен в экспозиции наряду с работами таких авторов, как Роберт Мепплторп, Энди Уорхол, Гарри Виногранд и Уильям Эгглстон.

В то время как фотография только начинала восприниматься как искусство, а художественная ценность цветной фотографии подвергалась сомнению, Мецнер стала одним из первых фотографов, обратившихся к цвету. После успешного старта Шейла начала сотрудничать с модными домами Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Chloe и заключила контракт с Vogue, став первой женщиной-фотографом, работавшей с Vogue на постоянной основе.

Шейла Мецнер. "Аромат. Ар-деко". 1984

Работы Шейлы Мецнер хранятся в крупнейших музейных собраниях США, таких как Музей Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art), Музей современного искусства (MOMA), Международный центр фотографии (ICP) и Музей Гетти (J. Paul Getty Museum).

Выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер познакомит зрителя с уникальным стилем Шейлы Мецнер, необычной эстетикой ее фотографий и покажет всю широту ее творческой работы. В экспозиции будет представлено около 100 работ автора, начиная с самых ранних кадров 1970-х годов, заканчивая фотографиями 2000-х: портреты семьи, натюрморты, пейзажи, съемки для модных журналов и портреты знаменитостей.

В рамках выставки, которая проработает с 6 июня по 1 сентября, состоится встреча с самой Шейлой Мецнер, на которой она расскажет о своей жизни, творческом пути и источниках вдохновения.

Проект реализован при поддержке посольства США в России.