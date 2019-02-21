Народная артистка СССР Гюлли Мубарякова скончалась в Уфе

Фото: кадр из фильма "В ночь лунного затмения", режиссер Барас Халзанов

Умерла народная артистка СССР и РСФСР, театральный режиссер, педагог и актриса башкирского театра драмы имени Гафури Гюлли Мубарякова. Она скончалась в Уфе в возрасте 82 лет, сообщает министерство культуры Башкирии.

Панихида по актрисе пройдет 22 февраля. В ведомстве отметили, что Мубарякова обладала необыкновенной творческой энергией, умела заразить зрителя своей любовью к театру и к актерской профессии.

Актриса сыграла десятки ролей в спектаклях, среди которых "В ночь лунного затмения", "Материнское поле", "Не бросай огонь, Прометей", "Матери ждут сыновей" и другие. За последний Мубарякова была удостоена государственной премии Башкирской АССР имени Салавата Юлаева.

В 1978 году она снялась в картине "B ночь лунного затмения". Также Мубарякова пробовала себя и в качестве режиссера. В ее постановке шли лирическая комедия "День рождения любимого" и драматическая хроника "Хадия".