Москвичей пригласили на новогоднее шоу "Принцессы и Злодеи"

Фото: ООО "ЛЭЛ"

В Москве состоялась премьера новогоднего сказочного шоу "Принцессы и Злодеи". Представления с участием героев знаменитых сказок проходят на сцене концертного зала "Измайлово".

По сюжету популярные диснеевские принцессы раз в год собираются на грандиозный бал, но в этот раз все их планы рушит главная злодейка – Злая Королева. Она собрала команду знаменитых антагонистов, чтобы реализовать свой давний план по захвату пяти Королевств.

Зрителей ждет уникальное шоу с великолепным сюжетом и смешными диалогами. На сцене появятся такие персонажи, как Русалочка, Золушка, Мулан, Круэлла, Малефисента и Капитан Крюк.

Специально для постановки подготовили уникальные авторские костюмы и декорации, спецэффекты, музыку и песни. Кроме того, зрители смогут поучаствовать в интерактиве с героями представления.

Шоу, которое длится 70 минут без антракта, рассчитано на детей от 3 до 10 лет, но и взрослым скучать не придется. Билеты можно приобрести на официальной странице мероприятия.

Ранее москвичей пригласили на новогоднее шоу "Школа снеговиков", сюжет которого повествует об удивительных жителях деревни Дедоморозии. Мероприятие пройдет с 24 декабря по 7 января в концертном зале "Москва" парка "Остров мечты".



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