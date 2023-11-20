Фото: Музейная Москва

Портал "Музейная Москва онлайн" объединил почти 120 тысяч экспонатов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в коллекцию входят фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов столичных выставочных площадок. Причем онлайн-каталог постоянно пополняется. Недавно там появились экспонаты из фондов Государственного Дарвиновского музея и музея Тропинина.

Заммэра обратила внимание, что, хотя столичные выставки не испытывают недостатка в гостях, цифровая площадка тоже достаточно популярна. Так, с начала года ее посетили уже 1,4 миллиона раз.

За пять лет существования проекта для пользователей собрали 290 тематических альбомов и более тысячи виртуальных выставок. Экспонаты предоставили 35 крупных столичных музеев и галерей, включая Музей Москвы, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", музей Парка Горького, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей космонавтики, Московский музей современного искусства и другие.

Изображения экспонатов можно увеличить, чтобы рассмотреть поближе. Каждый предмет сопровождает подробное описание с местом хранения, временем создания, автором, размером и другими данными.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музейных экспозиций. В рейтинге Global Cities Index 2023 город находится на седьмом месте из 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь", отметил мэр. По его словам, в столице работает свыше 440 музеев и выставочных залов.

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы