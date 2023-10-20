Москва онлайн покажет творческую встречу с Сергеем Безруковым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с художественным руководителем Московского губернского театра и народным артистом России Сергеем Безруковым.

Мероприятие пройдет в рамках программы "Школе-студии МХАТ – 80. Юбилейный альбом". Эта встреча войдет в цикл встреч с известными выпускниками актерского факультета школы-судии. Артисты будут делиться своими воспоминаниями о студенческом времени, рассказывать о первых шагах в профессии и рассуждать о театре и жизни.

Сергей Безруков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1994 году. Руководителем его курса был народный артист СССР, режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков.

Смотрите прямую трансляцию 21 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.