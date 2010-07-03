"Итальянский король рок-н-ролла" Мэтью Ли выступит в Доме музыки

Эксцентричный пианист и певец Мэтью Ли исполнит известные мировые хиты, классику американского рок-н-ролла и любимые итальянские мелодии в Камерном зале Московского международного Дома музыки 29 сентября.
"Феномен 88 клавиш", пианист и певец Мэтью Ли может играть на рояле любым, даже самым необычным способом: по клавишам, локтями, ногами, лежа или развернувшись спиной к инструменту. Возродить "безумный, несколько даже дикий" рок-н-ролл 1950-х, но так, чтобы это не выглядело просто ностальгией по ушедшему, а было современным и актуальным – вот главная задача его выступлений. "Гения нового рок-н-ролла" восторженно встречали многотысячные площадки крупнейших европейских фестивалей, а новогодний open-air концерт в 2005 году в Риме перед 150-тысячной аудиторией прошел с колоссальным успехом.
Свою программу в Доме музыки Мэтью Ли посвящает великому Джерри Ли Льюису – пионеру рок-н-ролла, получившему мировую известность благодаря своей экспрессивной манере игры. Специальными гостями вечера станут: итальянский певец Вальтер Риччи, победитель конкурса "Новая волна" 2016 в Сочи и виолончелист Борислав Струлев.
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