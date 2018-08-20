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Культура

20 августа, 08:33

Скончался художник Виталий Волович

культура утраты

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Народный художник Росси Виталий Волович умер в возрасте 90 лет, сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы. Уточняется, что смерть наступила утром 20 августа.

Известность Виталию Воловичу принесла работа иллюстратором. Он создал изображения к литературным произведениям средневековья: "Слово о полку Игореве", "Ричард III", "Роман о Тристане и Изольде" и другим произведениям.

Его работы хранятся в ГМИИ имени Пушкина в Москве, Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в зарубежных галереях, например в Брно, Кельне.

Волович с 2007 года имел звание почетного гражданина Екатеринбурга. В 2005 он получил Золотую медаль Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея.

В Екатеринбурге умер художник Виталий Волович

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