Отборочный этап конкурса "Высоцкий фест" пройдет в столице 23 июля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Отборочный этап конкурса молодых авторов-исполнителей "Высоцкий фест" состоится в театре на Таганке 23 июля. Организаторами выступили "Наше радио" и благотворительный фонд имени Владимира Высоцкого.

Свои композиции исполнители должны прислать до 20 июля с помощью сайта vfest.ru. Возраст участников должен составлять от 18 до 35 лет.

Отборочный этап пройдет в виде концерта, в котором будут участвовать приглашенные артисты. Пятьдесят лучших исполнителей получат шанс выступить на фестивале "Нашествие-2018" на сцене "Высоцкий".