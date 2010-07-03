Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" в Горках Ленинских отметит первый юбилей

Фото: "Jazzовые сезоны"

6 и 7 июля 2019 года в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится V, юбилейный международный фестиваль Игоря Бутмана "Jazzовые сезоны". В этом году событие вновь соберет десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей. В 2018 году "Jazzовые сезоны" вошли в топ-10 лучших джазовых оупен-эйр-фестивалей России.

"Для нас "Джазовые сезоны" – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг... Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, аллеи, деревьев, усадьба Морозова создают не только особую атмосферу, но и какой – то акустический рай", – отметил художественный руководитель фестиваля, знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Хедлайнерами "Джазовых сезонов" были Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон "Фостер" Томас, Трио Джоны Нильссона, квинтет Амброуза Акинмусира, Тони Момрелль, группа Oregon и лучшие представители российской джазовой сцены – Московский джазовый Оркестр, Тина Кузнецова, квинтет Сергея Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева, трио Олега Аккуратова, Вадим Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew, большой джазовый оркестр Петра Востокова, группа Leonid & friends, квинтет Айка Григоряна, группа "Число Пи" и многие другие.

Хэдлайнерами 2019 года станут всемирно известный трубач и концептуалист Криcтиан Скотт (Christian Scott), американский органист Ларри Голдингс (Larry Goldings) и его трио, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, а также резиденты фестиваля – Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

В рамках "Jazzовых сезонов" Валерий Сюткин совместно с участниками проекта "Light Jazz" – народным артистом России Алексеем Кузнецовым (гитара), Александром Мартиросовым (аккордеон), Игорем Кондуром (контрабас) и Андреем Никоновым (барабаны) презентуют свою программу – "Москвич". Задумка проекта: вдохнуть современного звучания в песни, на которых выросло не одно поколение меломанов.

Также в дни фестиваля в Горках Ленинских выступят группы Guru Groove Foundation и Under Influence, трио Андрея Кондакова, квинтет Игоря Бутмана, ансамбль Давида Голощекина, Алекс Ростоцкий и его группа.

Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль по традиции объединит любителей живописи, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу родных и друзей. Зрители смогут воочию увидеть, как создаются картины, поучаствовать в мастер-классах, лекциях и конкурсах.

Начало концертов в 15:00.