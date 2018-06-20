Названы лучшие фильмы первой половины 2018 года

Фото: кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"; режиссер - Энтони и Джо Руссо;

Британские кинокритики составили список лучших фильмов, вышедших на экраны с начала текущего года. Чарт опубликован изданием The Guardian.

Лидером стал триллер "Все деньги мира". На втором месте расположился фильм Marvel "Мстители: Война бесконечности", где собрались все знаковые персонажи кинематографической вселенной компании. Замкнула тройку французская "СПИД-драма" "120 ударов в минуту".

В пятерку вошли британский триллер Майкла Пирса "Зверь", супергеройская лента "Черная пантера", получившая MTV Movie Awards.

В список попали также комедия "Секса не будет!!!", мультфильмы "Тайна Коко" и "Остров собак", хоррор "Тихое место" и лента "Секретное досье" Спилберга. Удостоился внимания критиков и спин-офф "Звездных войн" про Хана Соло, а также драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Россию в перечне представила картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Ранее были объявлены лауреаты премии MTV Movie Awards. Лучшим фильмом стала "Черная пантера". Среди сериалов победу получил "Очень странные дела", обойдя "Игру престолов", "13 причин почему" и "Ривердейл".

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