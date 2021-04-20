Рэпер L'One вернул себе сценический псевдоним

Фото: instagram.com/l_one_mars

Рэпер Леван Горозия вернул права на сценический псевдоним L'One, ранее принадлежавшие лейблу Black Star. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

Горозия опубликовал совместное фото с владельцами Black Star Павлом Курьяновым, более известным как Пашу, и Вальтером Леруссе, пояснив, что им удалось достичь договоренности.

"Мы с Пашу и Вальтером Леруссе закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах. L’One вернулся, но Леван Горозия никуда не уходит", – написал рэпер.

Горозия покинул Black Star в марте 2019 года. Мещанский районный суд отклонил его иск о признании исключительных прав и оставил право использования его песен и сценического имени за музыкальным лейблом.