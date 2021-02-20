Россияне назвали "самый мужской" фильм

Фото: кадр из фильма "Офицеры"; режиссер – Владимир Роговой; производство – киностудия имени М. Горького

Список "самых мужских" фильмов, по мнению россиян, возглавила советская кинолента "Офицеры". Второе место занял "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом, а на третьем – "Неудержимые" с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом. Таковы результаты опроса, проведенного киноканалом "Синема" в феврале в интернете. Всего было опрошено 877 человек от 15 до 70 лет.

В топ-5 вошли первый "Терминатор" Джеймса Кэмерона и "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера. Примечательно, что среди тех, кто голосовал за "Терминатора", не было зрителей младше 25 лет, а "Бойцовский клуб" называли респонденты от 35 до 44 лет.