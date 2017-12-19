Единый читательский билет появится в столичных библиотеках с 2018 года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Единый читательский билет введут в библиотеках столицы в 2018 году, заявила генеральный директор ГКУК Москвы "Дирекции культурных центров" Мария Рогачева.
По ее словам, автоматизированная система, которую запустят в будущем году, позволит создать общий каталог книг во всех читальнях и внедрить единый билет.
Руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский добавил, что инициатива упростит запись в библиотеки для москвичей.
"Из практики мы видим, что многие могут ходить в библиотеки по месту работы или месту обучения, но сейчас можно посещать библиотеку только там, где читатель записан", – цитирует чиновника Агентство "Москва". Глава ведомства добавил, что после появления единого билета брать книгу можно будет в любой удобной точке.
Кибовский отметил работу, проделанную в 2017 году по оснащению столичных читален: все они подключены к беспроводному интернету, там установили 1,7 тысячи новых компьютеров.
Ранее сообщалось, что в декабре библиотеки раздадут горожанам около 80 тысяч изданий. Забрать их можно будет через портал списанные-книги.рф. Там попадаются художественные произведения, а также публицистика и научно-популярные издания.
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