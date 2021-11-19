Москва онлайн: Юрий Норштейн раскроет секреты создания мультфильмов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

21 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть лекцию Юрия Норштейна, которая пройдет в Еврейском музее и центре толерантности. Мультипликатор раскроет секреты создания фильмов, расскажет об авторской технике многоярусной перекладки изображения и многом другом.

Юрий Норштейн – советский и российский режиссер мультфильмов, художник-мультипликатор. Большую часть своих работ мастер создал на студии "Союзмультфильм". К наиболее известным произведениям относятся "Цапля и журавль", "Лиса и заяц", "Ежик в тумане".

Творчество Юрия Норштейна вдохновляет многих создателей мультфильмов, в том числе японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

В этом году Юрий Норштейн отметил 80-летие.

Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.