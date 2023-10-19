Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Императрицы"

Фото: кадр из фильма "Императрицы"; режиссер – Андрей Кравчук; производство – 1-2-3 Production

20 октября в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ фильма режиссера Андрея Кравчука "Императрицы". Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с создателями киноленты.

Картина создана в рамках цикла исторических проектов "Русь". В этом фильме рассказывается история младшей дочери Петра Великого и Екатерины I Елизаветы.

Роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин, Ксения Утехина, Анастасия Талызина, Мария Пересильд, Анна Уколова и другие.

Посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет с 26 октября.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.