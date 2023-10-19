Умер звезда фильмов "Рокки" Берт Янг

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Американский актер Берт Янг, известный по роли Поли Пеннино в серии фильмов "Рокки" умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The New York Times.

Актер скончался в Лос-Анджелесе 8 октября, указано в тексте. Причина смерти не называется.

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Два года мужчина служил в морской пехоте, профессионально занимался боксом. Актерскому мастерству он учился в Актерской студии в Манхэттене.

Янг сыграл более 160 ролей в кино и телевизионных шоу. За роль Пеннино его номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, его можно увидеть в проектах "Клан Сопрано", "Однажды в Америке", "Китайский квартал" и других.