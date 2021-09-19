Группа ЛСП удалит песню "Номера" с музыкальных площадок

Фото: instagram.com/lspolegi

Менеджер группы ЛСП Дмитрий Магадов сообщил, что с музыкальных площадок исчезнет композиция "Номера". Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

"Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек "Номера" со всех площадок", – заявил Магадов.

При этом менеджер группы не уточнил, с чем связано данное решение.

Трек "Номера" в данный момент заблокирован в социальной сети TikTok. Кроме того, композицию блокировали на портале "ВКонтакте" по решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В декабре 2020 года депутат Виталий Милонов раскритиковал группу Little Big за песню S*ck My D*ck 2020 и клип к ней. По мнению парламентария, работа не имеет отношения к искусству и к иронии.