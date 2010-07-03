Российский мультфильм поборется за звание лучшего на международном кинофестивале

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Снежная Королева: Зазеркалье", 2018 г., реж.Алексей Цицилин, Роберт Ленс

Ежегодный Международный кинофестиваль в Ниагара-Фолс открылся 19 сентября. В нем участвует российский мультфильм "Снежная королева: Зазеркалье" от воронежской мультипликационной студии Wizart. Он борется за звание лучшего фильма этого кинофестиваля.

Всего будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма, в том числе два мультфильма. Среди анимационных картин в фестивале также участвует мультфильм "Сержант Стабби: Американский герой" (производство – Ирландия, Великобритания, Франция, Канада и США).

"Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации. Каждая номинация в международном смотре помогает не только понять, насколько успешен отдельный проект, но и поставить новую точку на мультипликационной карте мира. Каждый новый фестиваль дает стимул уделять работе еще больше внимания, постоянно совершенствуясь. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессиональное признание", – сказал ТАСС генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин перед открытием фестиваля.

"Снежная Королева: Зазеркалье" покажут на фестивале в пятницу, 20 сентября. Это четвертая часть франшизы "Снежная королева". Мультфильм создан в 2018 году, режиссеры – Алексей Цицилин и Роберт Ленс. Роли озвучивали Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева, Надежда Ангарская и другие.

