Фильм с новой Ларой Крофт стал лидером российского проката

Фото: кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт", режиссер Роар Утхауг

Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в главной роли стал лидером проката в России и странах СНГ, сообщает "Газета.ру". За прошедшие выходные картина собрала 236,7 миллиона рублей.

На втором месте фильм "Я худею", собравший 118,1 миллиона рублей. Теперь его общие сборы составляют 508,5 миллиона. На третьем месте мультик "Шерлок Гномс", который собрал 78 миллионов рублей.

В пятерку лидеров проката также вошли "Излом времени" с 50,5 миллиона рублей за уикенд и "Черная пантера", собравшая 40,5 миллиона рублей.