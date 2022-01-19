Егор Корешков станет гостем "The City. Говорим"

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актер Егор Корешков. Эфир пройдет в ночь со среды на четверг, с 19 на 20 января.

В беседе с ведущей программы Ренатой Пиотровски Егор Корешков расскажет, чем ценно амплуа героя-любовника и нужно ли актеру все время быть разным.

6 января в России вышел в прокат научно-фантастический фильм "Звездный разум" с Егором Корешковым в одной из главных ролей.

Ранее гостем программы стал автор проекта Disgusting Men Виктор Зуев.