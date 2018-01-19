Фильм о Паддингтоне выйдет в прокат с 20 января

Фото: кадр из фильма "Приключения Паддингтона", режиссер Пол Кинг

Фильм "Приключения Паддингтона – 2" выйдет на экраны российских кинотеатров с 20 января, заявил владелец компании "Вольга" Сергей Ершов. Изначально прокат должен был состояться 1 февраля.

По его словам, ситуация с показом разрешилась, сообщает РИА Новости. Ершов выразил благодарность регулятору, который разрешил выход фильма 20 января.

Министр культуры Владимир Мединский объяснил, что изначально релиз не переносился: прокатчику сразу предложили 1 февраля. Но некоторые кинотеатры начали продавать билеты, что незаконно. Продажи остановило министерство, уточнил Мединский.

19 января в Минкультуры крупные российские дистрибьюторы и продюсеры собрались для обсуждения сложившейся ситуации. По словам министра, решение о переносе картины на 20 января приняты исключительно для защиты интересов российского кино. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук подчеркнул, что ситуация не связана с прокатом фильмов "Движение вверх" и "Скиф".

Ранее между прокатчиком британского фильма "Приключения Паддингтона – 2" компанией "Вольга " и Минкультуры возник спор. Прокатчик собирался выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов. Но министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля, а предпродажа в таком случае является незаконной. Из-за этого министерство отправило заявление в надзорные органы.