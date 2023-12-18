Сыгравший соседа Букиных в "Счастливы вместе" рассказал, почему не снялся в продолжении

Фото: кадр из фильма "Счастливы вместе"/режиссеры – Георгий Дронов, Шабан Муслимов, Иван Китаев; производство – "Леан-М", Sony Pictures Entertainment (SPE)

Исполнивший роль соседа Букиных в сериале "Счастливы вместе" актер Павел Савинков рассказал, что его не пригласили на съемки из-за идеи сценаристов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это нормальная работа, предложение поступает – ты его рассматриваешь, принимаешь. Если не поступает – соответственно, не рассматриваешь. Все естественно, все нормально. Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход", – поделился своим мнением актер.

По его словам, он не расстроился от того, что его не пригласили на съемки "Букиных". Он считает, что для этого были аргументы. Также Савинков планирует смотреть продолжение.



"Мне очень интересно, что получилось. Это была достаточно большая часть моей жизни. Мне интересно, как дальше будет развиваться", – сказал он.



Чтобы продолжение ситкома повторило успех "Счастливы вместе", должно сложиться много обстоятельств, уверен актер. По его словам, во многом – это лотерея, так как продукт должен не только точно попасть в нужное время, но и понравиться зрителю.



"Я уверен, что там много усилий и таланта вложено. Очень много примеров того, что какие-то замечательные вещи проваливаются в прокате. Поэтому тут не угадаешь, но я желаю, чтобы все получилось", – подчеркнул Савинков.

О том, что телеканал ТНТ решил продолжить историю семьи Букиных из Екатеринбурга, стало известно в июле 2023 года. В новом сезоне будет 10 серий. К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

По словам исполнителя главной роли Геннадия Букина, Виктора Логинова, эта история будет отличаться от предыдущей. По его словам, она будет в духе нашего времени. Однако в съемках не приняли участие актеры, которые играли соседей Букиных, – Савинков и Юлия Захарова.

Первая серия продолжения ситкома, который выходил с 2006 по 2013 год, будет показана 18 декабря на телеканале ТНТ.

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