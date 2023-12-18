Netflix может выпустить спин-оффы "Уэнсдэй" и "Острых козырьков" – СМИ

Фото: кадр из сериала "Peaky Blinders"; режиссер – Стивен Найт; производство – BBC Two

Стриминговый сервис Netflix может выпустить спин-оффы "Уэнсдэй" и "Острых козырьков", а также произведение во вселенной Тайлера Рейка. Об этом со ссылкой на инсайдеров пишет издательство Bloomberg.

Указывается, что история дядя Фестера получит свое киновоплощение в виде спин-оффа к оригинальному сериалу. Его начали планировать еще во время подготовки к съемкам второго сезона "Уэнсдэй".

Сюжет одного из двух возможных спин-оффов "Острых козырьков" может рассказать о лидере преступного клана Шелби Полли Грей. События второго произведения могут развернуться в американском Бостоне середины 20-го века спустя несколько десятков лет после оригинального сериала.

Также в число возможных новинок в рамках развития уже существующих киновселенных может войти проект во вселенной Тайлера Рейка.



Эксперты считают, что сервис сделает ставки на уже знакомые зрителю хиты, чтобы не рисковать. Это решение якобы вызвано сдерживанием расходов из-за роста стоимости съемочного процесса.

По мнению источника, не каждая студия готова рисковать суммой в 15–20 миллионов долларов в надежде создать окупаемый и успешный сериал в оригинальном сеттинге.

До этого стало известно, что второй сезон сериала "Уэнсдэй" начнут снимать в Ирландии в апреле 2024 года. Первый сезон снимали в Румынии с сентября 2021 по март 2022 года.

Сюжет следующего сезона пока не раскрывается. Дженна Ортега, которая исполнила главную роль, станет продюсером второго сезона. По ее словам, в продолжении будет меньше любовных историй и больше ужаса.

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