Актера Михаила Кокшенова могут выписать из больницы в новогодние праздники

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Перенесшего инсульт актера Михаила Кокшенова должны выписать из больницы через две недели.

По словам его дочери Алевтины Кокшеновой (Вокрош), сейчас у отца все хорошо, он лечится, сообщает Агентство "Москва".

17 октября его госпитализировали в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, МРТ подтвердила диагноз. Затем актера перевели в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ. В ноябре к Кокшенову вернулась речь, позднее он начал есть и двигаться.

Михаил Кокшенов исполнил более 100 ролей в кино. Наиболее известен по фильмам "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Помимо этого, актер работал в столичных театрах.