Гостем "The City. Говорим" станет худрук "Гоголь-центра" Алексей Агранович

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет российский актер, режиссер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович.
В беседе с главным редактором The City Евгенией Смурыгиной худрук "Гоголь-центра" расскажет о популярности образа усталого мужчины в российском кино и о том, почему худруками театров все чаще становятся актеры.
Смотрите программу "The City. Говорим" в 00:20 на Москве 24.
Ранее гостем программы становился генеральный директор 5518 studios Максим Михеенко.