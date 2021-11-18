Гостем "The City. Говорим" станет худрук "Гоголь-центра" Алексей Агранович

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет российский актер, режиссер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович.

В беседе с главным редактором The City Евгенией Смурыгиной худрук "Гоголь-центра" расскажет о популярности образа усталого мужчины в российском кино и о том, почему худруками театров все чаще становятся актеры.

Смотрите программу "The City. Говорим" в 00:20 на Москве 24.

Ранее гостем программы становился генеральный директор 5518 studios Максим Михеенко.