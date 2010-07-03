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Культура

19:12

"Большой концерт для двух столиц": группа "Секрет" выступит в Москве 21 ноября

культура концерты

Фото: Алексей Костромин/предоставлено пресс-службой

21 ноября в Москве и 23 ноября в Санкт-Петербурге выступит бит-квартет "Секрет", сводивший в 1980-х с ума почти всю страну. В 2018 году коллектив отметил 35 лет со дня появления.

В ноябре золотой состав легендарной группы исполнит на двух сценах любимые хиты не одного поколения. "Будут, как всегда, масштабное праздничное шоу, новые и совсем забытые песни, которые мы не пели на концертах очень давно. Это и для нас самих интересно, и для зрителя, особенно того, который знает нас с детства, нашего детства", – говорит фронтмен и один из основателей коллектива Максим Леонидов.

Группа появилась в 1983 году, в 1996-м распалась, но в 2009-м ее практически полный классический состав, включая Фоменко, решил возобновить выступления. В 2014 году "Секрет" выпустил студийный альбом "Все это и есть любовь" – единственный за четверть века, записанный в классическом составе. И за столько лет популярность "Секрета" не уменьшилась. Коллектив не растерял пыл и уникальную харизму, его по-прежнему любят и ждут. Поэтому предстоящие шоу – настоящий подарок для меломанов двух столиц, которым снова не терпится увидеть и услышать легендарную четверку.

Когда: 21 ноября, Москва; 23 ноября, Санкт-Петербург
Где: "Крокус Сити Холл"; СК "Юбилейный"

Билеты доступны по ссылкам: "Крокус Сити Холл" и СК "Юбилейный"

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