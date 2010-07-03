Актер Валерий Афанасьев рассказал о своем состоянии

Народный артист РФ Валерий Афанасьев прокомментировал данные о своей госпитализации. Актер заявил, что чувствует себя "замечательно".
"Все хорошо, я замечательно", – цитирует "Пятый канал" артиста. При этом Афанасьев не уточнил, где именно сейчас находится.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Афанасьева поднялась температура на фоне сильных болей в спине. По этой причине его в срочном порядке доставили в одно из медучреждений. Официальные представители актера ситуацию пока не комментируют.
Валерий Афанасьев родился в 1949 году в Москве. В 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Работал в Малом театре, "Театре на Юго-Западе" и Электротеатре Станиславсого. Всенародную известность получил благодаря ролям в фильмах "Дневной поезд", "Это мы не проходили", "Ширли-мырли", сериалах "Красивая жизнь", "Нити судьбы" и "Кухня".
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