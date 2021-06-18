Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме

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Американская актриса Риз Уизерспун призналась, что во время съемок фильма "Дикая" прибегала к гипнозу. Об этом сообщает News.ru.

Она рассказала, что сильно переживала, готовясь к съемкам. Ситуацию усугубляло и отсутствие коллег: 25 дней ей пришлось сниматься одной в компании видеокамеры и рюкзака. В какой-то момент у актрисы возникли панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением.

Картина "Дикая", основанная на романе писательницы Шерил Стрэйд, рассказывает о женщине, отправившейся в одиночный поход, чтобы пережить смерть матери. По мнению Уизерспун, фильм посвящен самостоятельному решению женщинами своих проблем. Актриса также отметила, что проект сильно повлиял на нее: ее поразил путь, проделанный главной героиней, и то, к чему она в итоге пришла.

Ранее американский актер Вин Дизель намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма "Аватар". Он отметил, что уже общался с режиссером картины Джеймсом Кэмероном, и заявил, что можно с уверенностью сказать, что они будут работать вместе.

