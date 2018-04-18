Москвичи смогут отправиться на бесплатные исторические прогулки по городу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москвичи смогут отправиться на исторические прогулки с 27 апреля по 12 июня. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
15 бесплатных исторических экскурсий проекта "Мы все москвичи: многовековое соседство" проведут гиды Московского дома национальностей. Участники узнают, на какой улице жил Люсьен Оливье, что еще, кроме Кремлевской стены, построили в Москве итальянцы и кто привез в Россию предка Александра Пушкина арапа Ибрагима Ганнибала.
Первая экскурсия "Французский акцент в Москве" пройдет 27 апреля в 16:00. Участники пройдут по улице Кузнецкий Мост, где долгое время жили французы. Экскурсоводы расскажут, как модистка и хозяйка модного магазина Мари-Роз Шальме продавала товары по высокой цене и что от ее фамилии произошло русское слово "шельма". Также гости узнают, как появились духи "Красная Москва" и где работал создатель салата Оливье.
28 апреля в 16:00 состоится экскурсия "Москву создавали итальянцы". Горожане пройдут от стен Кремля, созданных итальянскими архитекторами, до Петровки. Экскурсоводы расскажут, что в столице построили итальянцы. Горожане узнают, как Осип Бове впервые применил в Москве метод типового строительства.
30 апреля для москвичей и туристов проведут прогулку "Мотивы Древней Эллады в российской столице". Экскурсия начнется в 11:00 на Моховой улице и закончится на Воздвиженке.
1 мая и 2 мая все желающие могут записаться на прогулку "Татарская Москва". Участники пройдут по Замоскворечью, где многие годы живут мусульмане.
12 июня, в День России, можно поучаствовать в экскурсии "Слободы братьев-славян в Москве". Экскурсоводы проведут гостей от площади Ильинские Ворота по Маросейке и соседним переулкам.
Записаться на исторические прогулки можно на портале Московского дома национальностей. Каждая экскурсия продлится в среднем 2–2,5 часа.
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