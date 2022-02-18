Москва онлайн покажет экскурсию Виталия Калашникова по Библиотеке-читальне имени Пушкина

Фото: instagram.com/starina_kalashnikov

20 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по особняку XIX века, в котором находится Библиотека-читальня имени Пушкина. Гид Виталий Калашников расскажет интересные факты о здании и его бывших владельцах.

Библиотека была создана по постановлению Мосгордумы в 1899 году в честь 100-летия со дня рождения Александра Пушкина. Первой попечительницей библиотеки стала дочь поэта Мария Гартунг. Доступ к книгам был открыт всем слоям населения, среди читателей было много рабочих.

Смотрите прямую трансляцию 20 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.