Москва онлайн покажет прощальную экскурсию в Центре фотографии братьев Люмьер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр фотографии имени братьев Люмьер закроет выставочные залы на "Красном Октябре" 24 февраля. Москва онлайн решила попрощаться с культовым выставочным пространством и показать своим зрителям экскурсию по выставке "Москва Наума Грановского 1920–1980". Экскурсия состоится 20 февраля.

Современники называли Наума Грановского московским летописцем и главным архитектурным фотографом СССР. На выставке представлено более ста работ автора. Зрители смогут увидеть, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.

Смотрите прямую трансляцию 20 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.