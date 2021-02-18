Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Первозданная Россия"

Фото: Москва 24/Лейла Карипова

19 февраля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по VIII Общероссийскому фестивалю природы "Первозданная Россия". В роли экскурсовода выступит руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

"Первозданная Россия" – самая крупная в Европе выставка фотографов-натуралистов. Ее главная задача – продемонстрировать красоту дикой природы и заставить людей задуматься о глобальных экологических проблемах, сохранении видов.

Более двухсот российских фотографов покажут свои работы и познакомят зрителей с труднодоступными местами страны и редкими животными, находящимися на грани исчезновения.

Смотрите прямую трансляцию 19 февраля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.