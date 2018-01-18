Выставку "Необъятный Рязанов" продлили до 1 февраля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Выставку "Необъятный Рязанов", которая проходит в Новом Манеже, продлили до 1 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Выставка открылась 18 декабря и должна была завершится 18 января, однако из-за большого количества посетителей было решено продлить ее работу.
На выставке, посвященной известному советскому кинорежиссеру, представлены мультимедийные инсталляции и личные вещи Рязанова. Экскурсию в виртуальном режиме проводят друзья и коллеги режиссера: Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Николай Фоменко, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.
В мини-кинотеатре зрители могут посмотреть фильмы режиссера. В дни бесплатных посещений со 2 по 8 января Новый Манеж посетили около 10 тысяч человек.
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