Выставку "Необъятный Рязанов" продлили до 1 февраля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Выставку "Необъятный Рязанов", которая проходит в Новом Манеже, продлили до 1 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Выставка открылась 18 декабря и должна была завершится 18 января, однако из-за большого количества посетителей было решено продлить ее работу.

На выставке, посвященной известному советскому кинорежиссеру, представлены мультимедийные инсталляции и личные вещи Рязанова. Экскурсию в виртуальном режиме проводят друзья и коллеги режиссера: Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Николай Фоменко, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.

В мини-кинотеатре зрители могут посмотреть фильмы режиссера. В дни бесплатных посещений со 2 по 8 января Новый Манеж посетили около 10 тысяч человек.