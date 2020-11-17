Зрители выберут артистов для новогоднего концерта в сообществе "Москва 24"

Фото: Москва 24
Телеканал Москва 24, мультимедийный сервис Okko и социальная сеть "ВКонтакте" выберут исполнителей для участия в новогоднем концерте при помощи зрительского голосования.
С 17 ноября в сообществе "Москва 24" в соцсети "ВКонтакте" можно выбрать любимых артистов в специальном мини-приложении. Всего проголосовать можно за трех исполнителей. Артисты и группы, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в новогоднем концерте "Новый, Go!".
"Для нас эта коллаборация не только смелая возможность познакомить телезрителя с новыми восходящими звездами, но и показать молодой аудитории, что с телевизором еще не все так плохо, мы можем и умеем говорить с ними на одном языке. Особенно приятно, что наши партнеры поддержали идею и совместный проект увидит гораздо больше человек, чем если бы мы делали каждый свой концерт по отдельности", – отмечает директор по маркетингу объединенной редакции "Москва Медиа" Мария Михайлова.
Среди кандидатов на участие – Cream Soda, Zivert, RASA, Монеточка, "Моя Мишель", Therr Maitz, Niletto, Burito, Клава Кока и другие. Новогодний концерт будет транслироваться сразу на трех площадках и станет альтернативой наскучившим голубым огонькам.
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