XXII Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском кинотеатре "Поклонка" с 31 октября по 6 ноября этого года пройдет XXII Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". В его программе – 162 фильма из 10 стран.

Кинофестиваль, приуроченный к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства, представит полнометражные и короткометражные игровые фильмы, документальное кино и анимацию. Для детей и семейной аудитории подготовлена специальная программа из 69 картин, а также мастер-классы и творческие встречи.

Жюри фестиваля возглавит генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. В состав войдут Дмитрий Дюжев, Яна Поплавская, Вероника Иващенко и другие деятели культуры.

Среди ключевых событий – презентация фильма "Семь дней Петра Семеныча" с Федором Добронравовым, показ сериала "Семеро по лавкам: искусство невозможного" о многодетной семье и встреча с режиссером Владимиром Хотиненко.

Кроме того, многодетный отец протоиерей Феодор Бородин расскажет, как найти вторую половину. Вместе с тем на кинофестивале состоится презентация проекта "Россия без сквернословия", которую проведет его автор и руководитель Олеся Дьяченко.

Вход для зрителей свободный по предварительной регистрации. Она открыта на платформе Timepad и сайте фестиваля. Фестиваль пройдет по адресу площадь Победы, 3 (Музей Победы).

Ранее в столице определили победителей премии "Благотворитель Москвы" в десяти номинациях. По словам Сергея Собянина, в этом году премия приурочена к пятилетию благотворительного сервиса на портале mos.ru. Наградой отметили достижения столичных некоммерческих организаций и благотворителей, а также социально ответственный бизнес.