Анатолий Кролл представит шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву"

Фото: предоставлено организаторами
Народный артист России, классик российского джаза Анатолий Кролл представит уникальное киноконцертное шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву" в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 25 октября.
Джазовый пианист, композитор и дирижер Анатолий Кролл в рамках фестиваля "Российские звезды мирового джаза" исполнит саундтреки из легендарных фильмов "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх" режиссера Карена Шахназарова, популярность которых в Советском Союзе была всенародной. По опросу читателей журнала "Советский экран" обе картины были признаны лучшими музыкальными фильмами года (1983, 1985). Музыкальные композиции к обеим картинам написал мэтр российского джаза Анатолий Кролл.
Самые любимые кадры этих культовых фильмов зрители смогут наблюдать одновременно "на экране и наяву": благодаря участию в проекте звезд российского кино и эстрады главные сцены этих картин "оживут" на сцене Светлановского зала. В новом киноконцертном шоу прозвучат как давно полюбившиеся мелодии, так и блестящие джазовые импровизации, и, конечно, зрителей ждут незабываемые встречи с любимыми артистами.
Вместе с прославленным джазменом на сцену Светлановского зала выйдет оркестр "Академик-Бэнд" и квартет "Мы из джаза" Анатолия Кролла. Специальные гости вечера – Лариса Долина, Аркадий Насыров и Владимир Кирсанов. В программе вечера также примет участие режиссер Карен Шахназаров.
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