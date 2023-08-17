Москва онлайн пообщается с музыкантами на фестивале "Джазовые сезоны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет международный фестиваль "Джазовые сезоны". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с музыкантами, организаторами и гостями мероприятия.

В этом году фестиваль пройдет уже девятый раз и соберет лучших джазовых музыкантов. В программе – Лариса Долина, Игорь Бутман, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию 20 августа в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.