Москва онлайн: Сергей Безруков расскажет о новом сезоне Московского губернского театра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 августа состоится открытый сбор труппы Московского губернского театра. Художественный руководитель Сергей Безруков расскажет о премьерах нового сезона, самая ожидаемая из которых – электродрама "Безымянная звезда". Спектакль создан режиссером Александром Созоновым по пьесе Михаила Себастьяна. Главные роли в постановке исполнят Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак и Антон Соколов.

Смотрите трансляцию 18 августа в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.