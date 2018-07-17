"Любэ" снимет клип о Крымском мосте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Группа "Любэ" записала новую песню, посвященную Крымскому мосту. Авторами стали композитор и продюсер Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Премьера композиции состоится в 2018 году, сообщается на сайте мостостроителей.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей", – рассказал солист группы Николай Расторгуев.

Началась работа над видеоклипом к песне. В съемках участвуют Расторгуев, клавишник и баянист Виталий Локтев, барабанщик Александр Ерохин и бэк-вокалист Алексей Кантур. Производство идет на берегах и в акватории Керченского пролива, его закончат 18 июля.

Один из эпизодов снимают на автодорожной части моста, открывшейся для движения с 16 мая. Съемочная группа работает на самом красивом участке, где потоки машин проезжают под сводами арки.

Днем 18 июля из-за съемок периодически будут вводить кратковременные ограничения движения – не более чем на три минуты раз в час. Это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку, отметили на портале. Всю информацию о ситуации на трассе и рекомендациям для водителей выведут на табло, расположенные вдоль Крымского моста.

Ранее Крымскому мосту уже посвятили более 2,5 тысяч песен и стихов. Они звучали в исполнении Ольги Кормухиной, Олега Газманова, Дениса Майданова, Дмитрия Харатьяна, Александра Скляра.

Строительство моста продолжается. Железнодорожную часть введут в эксплуатацию в 2019 году, как и подходы со стороны Крыма и Кубани. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в обоих направлениях.

Ранее был составлен график движения составов в 2020 году. Предполагается, что в первый год работы на полуостров в сутки будут ходить 29 пар поездов.