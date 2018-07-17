В Москве назвали самые популярные музеи у фанатов ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рейтинг музеев, которые чаще всего посещали туристы во время чемпионата мира по футболу, составили в столице. Всего выставочные площадки приняли более 23 тысяч человек по паспорту болельщика с 14 июня по 15 июля. Fan-ID позволял фанатам получить 50-процентную скидку.
"Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы. В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики, Музей современного искусства, музей-заповедник "Царицыно" и Музей Москвы, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское", – цитирует гендиректора агентства "Мосгортур" Василия Овчинникова портал мэра и правительства Москвы.
Активно пользовались болельщики и чат-ботом, который позволял отправиться на самостоятельную экскурсию по центру столицы. Электронный помощник рассказывал о знаковых достопримечательностях города, музеях и памятниках архитектуры. К виртуальному экскурсоводу обратились 16 тысяч человек. В основном чат-ботом пользовались русскоязычные пользователи.
Наибольшей популярностью пользовались маршруты от станции метро "Смоленская" до "Арбатской" по историческим местам, от "Кропоткинской" до "Китай-города" и от "Арбатской" до "Третьяковской" – по дворянским местам.
ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Столица принимала 12 матчей турнира, включая финал, который прошел в "Лужниках". Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции.
Ранее в столичной подземке назвали самые популярные среди футбольных фанатов песни проекта "Музыка в метро". Иностранных болельщиков притягивало к площадкам для выступлений исполнение композиций групп Queen и Metallica, а также "Катюши", "Смуглянки" и других национальных хитов из разных стран.
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