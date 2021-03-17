Объявлены лауреаты премии The Art Newspaper Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Названы лауреаты премии The Art Newspaper Russia. Так, "Музеем года" стал центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

Уточняется, что церемония награждения состоялась в столичном "Манеже".

На звание "Лучшего музея" также претендовали подмосковный "Новый Иерусалим" и Музейный квартал в Туле. Петербургский "Манеж" получил награду "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном".

Кроме того, в номинации "Выставка года" победила экспозиция "Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969", которая проходила в Музее современного искусства "Гараж". Ее оценили за исследование феноменов отечественной художественной культуры прошлого столетия, которые были связаны с эзотерическим знанием.

В номинации "Книга года" лидировала Наталия Семенова с серией о коллекционерах "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант".

Помимо этого, были объявлены победители в номинации "Реставрация года". Жюри отметило реконструкцию Северного речного вокзала в Москве "за феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций".

Также награду в номинации "Личный вклад" получили Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выксе Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Ранее в США представили список номинантов кинопремии "Оскар", за звание "Лучший фильм года" поборются восемь фильмов. Претендентов на награду Американской киноакадемии объявили актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас.