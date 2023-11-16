16 ноября, 11:30Культура
Смерть экс-участника "Би-2" не была насильственной – СМИ
Фото: bdva.ru
Смерть бывшего клавишника группы "Би-2" Николая Плявина, предварительно, не носит криминальный характер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Признаков насильственной смерти на теле скончавшегося не обнаружено", – поделился он.
Отмечается, что причину смерти установят посредством судебно-медицинской экспертизы.
Утром 16 ноября стало известно о смерти экс-члена музыкального коллектива "Би-2" Плявина. По данным СМИ, его тело нашел сын после того, как безуспешно пытался дозвониться отцу. Смерть произошла в квартире музыканта в Москве.
В прессе писали, что тело Плявина было в крови. Источник сообщал, что в последнее время состояние здоровья артиста заметно резко ухудшилось. Его сын за месяц трижды вызывал скорую помощь. Уточнялось, что врачи осматривали мужчину, делали ЭКГ, мерили давление и давали какие-то таблетки.